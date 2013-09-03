اختبار صاروخي بالقرب من سوريا يطلق موجة بيع في بورصات المنطقة

من نادية سليم

دبي 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبطت بورصات الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء بعدما أجرت إسرائيل اختبارا صاروخيا مشتركا مع الولايات المتحدة وهو ما أثار فزع المستثمرين القلقين بالفعل من ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا قد تفجر صراعا على نطاق واسع في المنطقة.

وثارت مخاوف الأسواق حين قالت وكالات أنباء روسية إن روسيا رصدت إطلاق "جسمين" باليستيين في البحر المتوسط.

ولم ترد تقارير عن هجمات صاروخية على سوريا لكن المستثمرين كانوا متوترين نظرا لأن واشنطن تستعد لعمل عسكري محتمل ردا على ما تقول إنه هجوم من قوات الحكومة السورية بالأسلحة الكيماوية في صراعها مع المعارضة المسلحة التي تحاول الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

ويسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للحصول على دعم الكونجرس للضربة العسكرية التي من غير المتوقع توجيهها قبل منتصف سبتمبر أيلول.

وكانت بورصة دبي أشد الأسواق تضررا وتراجع مؤشرها 3.7 في المئة مسجلا أدنى مستوى له في سبعة أسابيع لكنه لا يزال مرتفعا 53.4 في المئة منذ بداية العام.

وتشهد بورصة دبي التي يهيمن عليها المتعاملون الأفراد أشد معاناة جراء التوترات السياسية في المنطقة وبصفة خاصة لصعودها الحاد في أوائل العام.

وسجلت أسواق المنطقة أداء أضعف من مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي تراجع 0.2 في المئة نظرا لقربها من سوريا.