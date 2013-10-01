Sun 25 Dec 2016 | 1:31 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بيت التمويل الكويتي يتفاوض مع الصفاة لبيعها 3 عقارات

Tue Oct 1, 2013 11:07am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الثلاثاء إنه يتفاوض مع شركة الصفاة العقارية لبيعها ثلاثة عقارات يملكها.

وقال البنك في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن العقارات الثلاثة مؤجرة لشركة الصفاة "بموجب عقود إجارة مع وعد بالتملك" وإن هدف البيع "تسوية مديونية بين الطرفين."

ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل لكنه قال إنه سيفصح عن الموقف النهائي للتسوية فور الانتهاء من المفاوضات. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 