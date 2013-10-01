بيت التمويل الكويتي يتفاوض مع الصفاة لبيعها 3 عقارات

الكويت أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الثلاثاء إنه يتفاوض مع شركة الصفاة العقارية لبيعها ثلاثة عقارات يملكها.

وقال البنك في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن العقارات الثلاثة مؤجرة لشركة الصفاة "بموجب عقود إجارة مع وعد بالتملك" وإن هدف البيع "تسوية مديونية بين الطرفين."