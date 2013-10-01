صندوق النقد الدولي يطالب الكويت بكبح جماح الإنفاق

الكويت أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي إن على الكويت الغنية بالنفط أن تكبح جماح الإنفاق العام لاسيما في جانب المرتبات والأجور والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بموقف مالي قوي وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلا بين الأجيال القادمة.

وقال صندوق النقد الدولي إن على الكويت عضو منظمة أوبك بدلا من ضخ المزيد من الأموال في المرتبات الحكومية أن تدفع قدما في إتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في 2010 وتتضمن إنفاق 30 مليار دينار على مشاريع تنموية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة.

وأكد الصندوق بعد مشاورات سنوية أجراها مع السلطات الكويتية أن التوقعات تشير إلى أن الفائض المالي سيتقلص إلى 27.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت في ابريل نيسان الماضي من 33.4 في المئة في 2012-2013.

وتوقع الصندوق أن يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات النفطية وذلك كإنعكاس للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية.

وقال الصندوق إن بعثته أكدت حاجة الكويت إلى احتواء الإنفاق الجاري لاسيما في فاتورة المرتبات ليكون لدى الحكومة احتياطيات مالية في حال هبوط أسعار النفط بشكل حاد ولكي تواصل توزيع الثروة بشكل عادل بين الأجيال.