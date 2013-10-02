صحيفة: الكويت تعتزم استيراد 500 مليون قدم من الغاز يوميا في الصيف المقبل

الكويت 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء إن الكويت الغنية بالنفط تعتزم استيراد 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا لتلبية احتياجاتها لتشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه خلال شهور الصيف المقبل التي تبدأ في أول ابريل نيسان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر نفطية وصفتها بالرفيعة دون أن تسمها القول أن مؤسسة البترول الكويتية بدأت البحث مع جميع المزودين المحتملين للغاز المسال لتوفير هذه الكميات.

وأضافت المصادر أن "الكميات المزمع التعاقد عليها العام المقبل ستكون في حدود كميات العام الماضي نفسها بواقع 500 مليون قدم مكعبة يوميا تقريبا من الغاز خلال فترة الصيف بدءا من أبريل 2014 خلال فترة الصيف."

وأكد الصحيفة أن المؤسسة "في طور المفاضلة" بين عشر شركات عالمية وأنها تسعى لحصر المنافسة بين خمس شركات فقط.

وتستورد الكويت الغاز الطبيعي عبر شركات عالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد لمحطات توليد الكهرباء ولاسيما في فصل الصيف.

كانت الكويت بدأت استيراد الغاز المسال في 2009 من خلال منشأة مؤقتة لتلبية الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف وغالبا ما توقف الاستيراد في أكتوبر تشرين الأول مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على تكييف الهواء.

وتأمل الكويت في مضاعفة انتاجها من الغاز لأربعة أمثاله تقريبا ليصل إلى أربعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2030.