مقدمة 1-مصدر: محكمة كويتية تؤكد حق الدولة في سحب أرض المنطقة الحرة من الوطنية العقارية

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الكويت 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع في الشركة الوطنية العقارية الكويتية إن محكمة القضاء الاداري قضت اليوم بأحقية الدولة في سحب أرض المنطقة الحرة من الشركة التي تديرها بنظام بي.أو.تي .

وأبلغ المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه رويترز أن الشركة ستدرس اليوم الخطوات القادمة بما فيها امكانية استئناف الحكم.

كان وزير التجارة ألغى في 2006 عقد ترخيص المنطقة الحرة بسبب قيام الشركة بمخالفة العقد طبقا لإدعاء الوزير وهو ما اعتبر في حينها ضربة مفاجئة للشركة التي تقول إنها استثمرت ملايين الدنانير في المشروع الواقع على مساحة كبيرة في منطقة الشويخ شمالي العاصمة.