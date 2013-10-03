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نمو الإقراض المصرفي الكويتي بأعلى مستوى في 11 شهرا في أغسطس

Thu Oct 3, 2013 11:33am GMT
 
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3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات لبنك الكويت
المركزي اليوم الخميس تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 8.1
بالمئة على أساس سنوي في نهاية أغسطس آب وهي أضعف وتيرة في سبعة
أشهر ومقارنة مع 10.6 بالمئة في الشهر السابق.
    ونما الاقراض المصرفي للقطاع الخاص في البلد عضو منظمة أوبك
4.7 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب وهو أسرع ايقاع منذ سبتمبر
أيلول 2012 وبعد زيادة 3.9 بالمئة في يوليو تموز.
    
المعروض النقدي (%)          أغسطس 2013   يوليو 2013   أغسطس 2012
التغير السنوي في (ن1)          10.3         14.8        14.7
التغير السنوي في (ن2)          8.1         10.6        8.3
  التغير السنوي في (ن2-ن1)      7.4         9.6        6.3
مطالبات البنوك للقطاع الخاص      4.7         3.9        4.9
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي 
 بالمليار دينار          8.117    7.995        7.571
التغير السنوي (%)          7.2        11.0        13.8
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 