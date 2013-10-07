مسؤول: إغلاق باب تلقي عروض تطوير مصفاتي نفط بالكويت في 24 ديسمبر

الكويت 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول نفطي كويتي اليوم الاثنين إن الموعد النهائي لتلقي عروض الشركات العالمية بشأن مشروع تطوير مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي المعروف بمشروع الوقود البيئي هو 24 ديسمبر كانون الأول المقبل.