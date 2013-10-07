الكويت تطرح مناقصة لبناء منشآت للنفط الثقيل بنحو 1.2 مليار دينار في 2013

الكويت 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الاثنين ان شركة نفط الكويت الحكومية تعتزم طرح مناقصة لبناء منشآت لانتاج النفط الثقيل بتكلفة قد تصل إلى 1.2 مليار دينار في العام الحالي.

وأكد هاشم هاشم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي أن الشركة تعتزم أيضا حفر 260 بئرا في مناطق مختلفة من البلاد خلال السنة المالية 2013-2014 بتكلفة تتراوح بين 600 و700 مليون دينار.

واوضخ ان هذا يأتي في اطار استراتيجية الكويت للوصول إلى طاقة انتاجية قدرها أربعة ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2020.