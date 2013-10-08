مسؤول: الكويت تدرس انشاء مجمع للبتروكيماويات مع مصفاة الزور الجديدة

الكويت 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الثلاثاء إن بلاده تدرس انشاء مجمع للبتروكيماويات ملحق بمصفاة الزور الجديدة.

وقال أسعد السعد الرئيس التنفيذي لشركة الكيماويات البترولية للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في الكويت إن تكلفة المجمع ستصل إلى ثلث قيمة المصفاة تقريبا. ولم يخض في تفاصيل.