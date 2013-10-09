وضع حجر الأساس لمصفاة كويتية في فيتنام 23 أكتوبر

الكويت 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تستعد الكويت لوضع حجر الأساس في 23 أكتوبر تشرين الأول لمصفاة تكرير ستقام في فيتنام بطاقة 200 ألف برميل من النفط يوميا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بخيت الرشيدي الرئيس التنفيذي في شركة البترول الكويتية العالمية قوله إن مشروع المصفاة يضم أيضا مجمعا للبتروكيماويات ويبلغ إجمالي رأسماله تسعة مليارات دولار.

وتملك كل من الكويت وشركة بتسو كوسان 35 بالمئة إضافة إلى 25 بالمئة لشركة بتروفيتنام وخمسة بالمئة لشركة ميتسو اليابانية.

والمصفاة مصممة لتكرير النفط الكويتي وستسوق إنتاجها داخل فيتنام من خلال محطات الوقود.