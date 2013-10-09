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وضع حجر الأساس لمصفاة كويتية في فيتنام 23 أكتوبر

Wed Oct 9, 2013 12:44pm GMT
 
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الكويت 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تستعد الكويت لوضع حجر الأساس في 23 أكتوبر تشرين الأول لمصفاة تكرير ستقام في فيتنام بطاقة 200 ألف برميل من النفط يوميا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بخيت الرشيدي الرئيس التنفيذي في شركة البترول الكويتية العالمية قوله إن مشروع المصفاة يضم أيضا مجمعا للبتروكيماويات ويبلغ إجمالي رأسماله تسعة مليارات دولار.

وتملك كل من الكويت وشركة بتسو كوسان 35 بالمئة إضافة إلى 25 بالمئة لشركة بتروفيتنام وخمسة بالمئة لشركة ميتسو اليابانية.

والمصفاة مصممة لتكرير النفط الكويتي وستسوق إنتاجها داخل فيتنام من خلال محطات الوقود.

وستكون مصفاة فيتنام هي الثالثة للكويت في الخارج بعد مصفاة روتردام في هولندا التي تملكها الكويت بالكامل ومصفاة ميلاتزو في ايطاليا التي تمتلك فيها 50 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 