إغلاق مصفاة شركة البترول الكويتية العالمية في روتردام بالكامل للصيانة

لندن 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متحدث باسم شركة البترول الكويتية العالمية (كيو8) اليوم الجمعة إن مصفاة يوروبورت التابعة لها في روتردام بهولندا أغلقت بالكامل للصيانة بعدما بدأت تدريجيا إغلاق الوحدات في نهاية سبتمبر ايلول.

وأضاف المتحدث أن الوحدات التي أغلقت في أواخر سبتمبر ستكون الأولى التي تستأنف العمل في نوفمبر تشرين الثاني على أن تستأنف المصفاة التي تبلغ طاقتها 88 ألف برميل يوميا العمل بكامل طاقتها بحلول مطلع ديسمبر كانون الأول.