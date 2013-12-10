مسؤولة كويتية: أسعار النفط لن تقل عن 100 دولار في 2014
الكويت 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - توقعت نوال الفزيع التي تشغل منصب محافظ الكويت في منظمة أوبك ألا تقل أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل في العام المقبل بشرط عدم حدوث تطورات غير متوقعة.
وقالت الفزيع التي تشغل أيضا منصب وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه ما لم تحدث تغيرات كبيرة على صعيد الأوضاع الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على إمدادات النفط والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي فان الأسعار ستظل عند مستوياتها الحالية.
وأضافت أن التوقعات تؤكد نمو الاقتصاد العالمي في 2014 وبمعدلات أفضل من 2013 ونمو الطلب على النفط نحو مليون برميل يوميا العام القادم لكن الطلب على نفط أوبك سيكون في نفس مستواه الحالي بفعل زيادة الإمدادات من خارج المنظمة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير أحمد إلهامي)
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