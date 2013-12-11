مسؤول حكومي: إنفاق الكويت يتجاوز 50% من خطة التنمية الرباعية

من أحمد حجاجي

الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قدر عادل الوقيان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت حجم إنفاق بلاده بأكثر من 50 بالمئة من الخطة التنمية الرباعية التي تنتهي في مارس آذار 2014.

وقال الوقيان للصحفيين على هامش الملتقى العربي للاستثمار اليوم الأربعاء "أتوقع أن يكون حجم الإنفاق الحكومي الفعلي في خطة التنمية الرباعية 2010-2014 أكثر من 50 بالمئة."

وتتضمن خطة التنمية الكويتية إنفاق 30 مليار دينار (106 مليارات دولار) على مشاريع تنموية بهدف تنويع موارد الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. ويشمل الإنفاق 15 مليار دينار من الحكومة و15 مليارا من القطاع الخاص.

ورفض الوقيان الخوض في تفاصيل إنفاق القطاع الخاص لكنه قال "البيانات التي أملكها تظهر أن هناك عدم توافق في الإنفاق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

"أسباب إحجام القطاع الخاص عن الإنفاق ترجع للأزمة المالية العالمية وحاجة الشركات الخاصة لإعادة الهيكلة."

كان صندوق النقد الدولي انتقد في أكتوبر تشرين الأول نمط الإنفاق في الكويت وقال إن عليها أن تكبح جماح الإنفاق العام ولاسيما في الرواتب والأجور والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بمركز مالي قوي وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلا بين الأجيال القادمة.