دار الاستثمار الكويتية تقنع ثلث الدائنين بقبول اتفاق إعادة هيكلة

دبي 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مستشار مالي لشركة دار الاستثمار الكويتية اليوم الأربعاء إن الشركة أقنعت نحو ثلث دائنيها بقبول اتفاق لاعادة هيكلة الديون يعرض عليهم أسهما في محفظة للاصول.

ودار الاستثمار -التي تملك حصة في شركة استون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفارهة- واحدة من عدة بنوك وشركات استثمار كويتية توسعت كثيرا في السنوات القليلة التي سبقت عام 2008 ثم وجدت صعوبة في إعادة تمويل ديونها حين ضربت الأزمة المالية العالمية الكويت.

وتخلفت دار الاستثمار التي تتخصص في الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة عن سداد مدفوعات سندات إسلامية قدرها 100 مليون دولار في 2009 وهو ما دفعها لإعادة هيكلة ديون قيمتها نحو 3.7 مليار دولار في 2011 .

وقال بنك الاستثمار هوليهان لوكي المستشار المالي للشركة إن 29 بالمئة من دائني دار الاستثمار قبلوا العرض. واضاف البنك في بيان أن الدائنين قبلوا تسوية مطالباتهم بخصم قدره 62.6 بالمئة في مقابل نقد وديون وأسهم لدى شركة مقرها جيرزي.

وكانت دار الاستثمار قالت في مايو أيار إن الدائنين الذين لا يريدون المشاركة في ذلك العرض يمكنهم الاحتفاظ بمطالباتهم في إطار خطة أصلية لإعادة الهيكلة عرضت على الدائنين حصة تبلغ عشرة بالمئة.