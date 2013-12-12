إعادة-وزير: تونس تتوقع تسلم 300 مليون دولار من صندوق النقد قبل نهاية العام

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الكويت 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التونسي اليوم الخميس إن تونس تتوقع تسلم 300 مليون دولار هي القسط الثاني من صندوق النقد الدولي قبل نهاية ديسمبر كانون الأول.

وقال الوزير رضا السعيدي لرويترز على هامش مؤتمر في الكويت إن تونس تستعد لإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار في أول 2014.

وذكر السعيدي أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد التونسي ثلاثة بالمئة في 2013 وأن الحكومة تطمح لتحقيق 3.5 بالمئة في العام المقبل.

وأضاف أن نسبة العجز في الميزانية بلغت 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 ومن المتوقع انخفاضها إلى 5.9 بالمئة في 2014.