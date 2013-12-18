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تكنيب تفوز بعقد خدمات نفطية في الكويت قيمته 400 مليون دولار

Wed Dec 18, 2013 6:24am GMT
 
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باريس 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت تكنيب اليوم الأربعاء إنها فازت بعقد تتجاوز قيمته 400 مليون دولار لتقديم خدمات استشارية في إدارة وهندسة المشاريع لشركة النفط الوطنية الكويتية.

وقالت تكنيب في بيان إن العقد الذي مدته خمس سنوات ويمكن مده لسنة أخرى يتعلق بتشييد بنية تحتية جديدة للنفط والغاز وتطوير منشآت قائمة في الكويت.

كانت تكنيب قالت أمس الثلاثاء إنها تتوقع تراجع ربحية وحدتها للأعمال البحرية في العام القادم ملقية باللوم في ذلك على تأخيرات في إصلاح سفن وفي بدء تشغيل مصنع للأنابيب المرنة في البرازيل. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 