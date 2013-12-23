بعد استقرار البرلمان.. الكويت تترقب حكومة جديدة تعيد للتنمية اعتبارها

من أحمد حجاجي

الكويت 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - جاء حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الإثنين بسلامة انتخابات مجلس الأمة الكويتي ليمنح البرلمان استقرارا كان يبحث عنه. والآن يترقب البلد الغني بالنفط تشكيل حكومة جديدة يعلق المواطنون عليها آمالا في إعادة الاعتبار للتنمية التي تعطلت كثيرا بسبب الخلافات السياسية.

وبعد لحظات من صدور الحكم قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح إن جميع وزراء الحكومة وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي رفعها بدوره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "لإتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية."

وتعاني الكويت عضو منظمة أوبك وإحدى أغنى دول العالم بالنفط من صراع سياسي ممتد عبر عدة مستويات في السلطة لكنه يعبر عن نفسه دائما في شكل توترات تظهر بين الحكومة والبرلمان من خلال استجوابات يقدمها نواب لرئيس الوزراء أو وزراء بالحكومة.

وأدت استجوابات سابقة الى حل البرلمانات لان الوزراء يريدون تجنب الاستجواب أو التصويت على سحب الثقة مما يؤدي الى الاستقالة. كما تم حل مجلس الأمة عدة مرات بسبب خلافات اجرائية أو تحدي النواب للحكومة التي يشغل المناصب الكبرى بها أعضاء بالأسرة الحاكمة.

ونتيجة لهذا الصراع تعطلت خطة التنمية الرباعية التي أقرها البرلمان في سنة 2010 وتمتد حتى نهاية مارس آذار 2014 وكانت تتضمن إنفاق 30.5 مليار دينار على مشاريع تنموية.

ويقول خبراء إن البرلمان الحالي الذي يوصف بالموالي للحكومة يوفر فرصة تاريخية للإنجاز بعيدا عن الصراعات التي ميزت المرحلة الماضية.

والانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو تموز هي السادسة في سبع سنوات. وقاطعتها المعارضة الرئيسية اعتراضا على النظام الانتخابي الذي رأت أن الحكومة فرضته لتقليل فرص المعارضة في الوصول إلى مجلس الأمة.