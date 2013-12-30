جدول-تراجع التضخم في الكويت إلى 2.6% في نوفمبر

30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدر مكتب الإحصاءات الكويتي اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين في نوفمبر تشرين الثاني: التضخم (%) نوفمبر 2013 أكتوبر 2013 نوفمبر 2012 التغير الشهري 0.1 0.2 0.2 التغير السنوي 2.6 2.7 2.3 ملحوظة: زادت تكاليف الإسكان التي تشكل 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 4.7 بالمئة على أساس سنوي واستقرت دون تغير عن الشهر السابق في نوفمبر تشرين الثاني. ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار 2.4 بالمئة على أساس سنوي لكنها تراجعت 0.3 بالمئة عن الشهر السابق. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول أن يبلغ التضخم 3.4 بالمئة في المتوسط في 2013 وأربعة بالمئة في 2014. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)