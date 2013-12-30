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جدول-تراجع التضخم في الكويت إلى 2.6% في نوفمبر

Mon Dec 30, 2013 12:26pm GMT
 
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30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدر مكتب الإحصاءات الكويتي
اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين في نوفمبر تشرين
الثاني:
    
التضخم (%)        نوفمبر 2013    أكتوبر 2013    نوفمبر 2012
 التغير الشهري           0.1           0.2           0.2
 التغير السنوي           2.6           2.7           2.3
    ملحوظة: زادت تكاليف الإسكان التي تشكل 29 بالمئة من نفقات
المستهلكين 4.7 بالمئة على أساس سنوي واستقرت دون تغير عن الشهر
السابق في نوفمبر تشرين الثاني.
    ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة
من سلة الأسعار 2.4 بالمئة على أساس سنوي لكنها تراجعت 0.3 بالمئة
عن الشهر السابق.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول أن يبلغ
التضخم 3.4 بالمئة في المتوسط في 2013 وأربعة بالمئة في 2014.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 