فائض ميزانية الكويت يتقلص 15% في 6 أشهر مع زيادة كبيرة في الإنفاق

من سيلفيا ويستال

الكويت 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة المالية الكويتية أن فائض ميزانية الكويت تقلص في الستة أشهر الأولى من السنة المالية مع زيادة الإنفاق بأكثر من 50 في المئة ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة أجور العاملين في الحكومة بينما هبطت إيرادات الدولة من النفط.

وبلغ فائض الميزانية في الفترة من أبريل نيسان إلى سبتمبر أيلول 10.72 مليار دينار (37.9 مليار دولار) وفقا لحسابات لرويترز بناء على ما أظهرته بيانات رسمية. ويقل هذا بنسبة 15 بالمئة عن نفس الفترة من 2012 .

ورغم أن مركز الكويت المالي لا يزال قويا نظرا لثروتها النفطية فإن صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة الكويتية بأن عليها الاستثمار في مشروعات للبنية التحتية والسيطرة على نمو أجور العاملين الحكوميين لتعزيز الاقتصاد والحفاظ على ميزانية سليمة.

ووصف رئيس الوزراء الكويتي في صدى لتصريحات الصندوق في أكتوبر تشرين الأول نظام الرعاية الاجتماعية المكلف في البلاد بأنه غير قابل للاستدامة وقال إنه ينبغي للحكومة خفض الإنفاق والحد من استهلاك الموارد الطبيعية.

وأظهرت الأرقام أن الإنفاق الحكومي في ستة أشهر بلغ 5.10 مليار دينار بزيادة 52 في المئة عن 3.36 مليار دينار العام الماضي.

وهبطت الإيرادات إلى 15.82 مليار دينار من 16.01 مليار دينار نظرا لتراجع أسعار النفط.

وقال بنك الكويت الوطني أكبر بنك تجاري في البلاد في تقرير إن القفزة في الإنفاق ترجع بشكل كبير إلى شكل الإنفاق الحالي مثل الإنفاق على الأجور أكثر من الاستثمارات.