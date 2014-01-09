تباطؤ نمو الإقراض المصرفي الكويتي في نوفمبر من أعلى مستوى في 4 سنوات

9 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الخميس تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 11.1 بالمئة على أساس سنوي في نهاية نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع 10.6 بالمئة في الشهر السابق. ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 6.4 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني انخفاضا من 6.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول الذي كان أسرع إيقاع منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 . المعروض النقدي (%) نوفمبر 2013 أكتوبر 2013 نوفمبر 2012 التغير السنوي (ن1) 18.1 19.0 20.5 التغير السنوي (ن2) 11.1 10.6 5.8 التغير السنوي (ن2-ن1) 8.8 7.9 1.6 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 6.4 6.9 3.8 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.666 8.125 7.387 التغير السنوي (%) 17.3 9.8 12.3 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)