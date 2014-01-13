فيوليا الفرنسية تفوز بعقد لبناء محطة تحلية في الكويت

باريس 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة فيوليا انفيرونمون الفرنسية إنها فازت بعقد قيمته 320 مليون يورو لبناء محطة لتحلية المياه في الكويت بحلول نهاية عام 2016.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 486400 متر مكعب من المياه يوميا. وفازت الشركة الفرنسية بالعقد بالشراكة مع هيونداي للصناعات الثقيلة التي ستبني محطة كهرباء بطاقة 1500 ميجاوات لتغذية محطة التحلية.