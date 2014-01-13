صعود أسهم الامارات ومؤشر قطر يسجل أطول موجة صعود في 3 سنوات

من نادية سليم ورية عطا الله

دبي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت سوقا الأسهم في الامارات اليوم الإثنين بدعم التفاؤل بخصوص أرباح الربع الأخير من العام الماضي بينما حققت بورصة قطر أطول موجة مكاسب فيما يزيد عن ثلاث سنوات مع صعود مؤشرها فوق مستوى 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 2008.

وقادت الأسهم العقارية المكاسب في دبي لتدفع مؤشرها للصعود 1.3 في المئة مسجلا أعلى مستوياته في خمس سنوات. وقفز سهم الاتحاد العقارية 9.6 في المئة.

وزاد سهم شعاع كابيتال أربعة في المئة بعدما تحول بنك الاستثمار للربحية في الربع الأخير من 2013 والعام الماضي بأكمله. وحقق البنك ربحا صافيا للعام بأكمله 2.8 مليون درهم (769 ألف دولار) مقارنة مع خسارة قدرها 59 مليون درهم في 2012.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المئة مسجلا أيضا أعلى مستوى له في خمس سنوات.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة إلى 11020 نقطة متجاوزا مستوى 11 ألف نقطة للمرة الأولى في خمس سنوات. وصعدت السوق للجلسة العاشرة على التوالي مسجلة أطول موجة مكاسب منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.

وقطر صاحية أفضل أداء بين بورصات المنطقة منذ بداية العام بمكاسب 5.2 في المئة. واشترى المستثمرون الأجانب من المؤسسسات أكثر مما باعوا في السوق بحسب بيانات للبورصة.

ويستعد المستثمرون لنمو الأرباح وتوزيعات الأرباح في قطر وهي من بين الأكبر من نوعها في المتطقة.