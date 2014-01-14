وزير المالية الكويتي الجديد: سنمضي قدما في إعادة النظر في الدعم
الكويت 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي الجديد أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن الحكومة الجديدة التي تم تعينها الأسبوع الماضي سوف تمضي قدما في إعادة النظر في سياسة الإنفاق على الدعم المقدم للمواطنين.
وقال الوزير الذي كان يشغل سابقا موقع وزير التجارة والصناعة إن زيادة رسوم المرافق التي تقدمها الدولة للمواطنين هو أحد الخيارات التي يجري دراستها متوقعا أن ترفع لجنة مراجعة الدعم توصياتها هذا العام.
وأكد الصالح أن أساس عملية المراجعة هو أن الدعم يجب أن يذهب لمستحقيه.
كان وزير المالية السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد أدلى بتصريحات في أكتوبر تشرين الأول الماضي زادت الغموض حول الدعم المقدم للمواطنين حيث قال إن بلاده بصدد مراجعة سياسة دعم السلع والخدمات بحيث يكون "الدعم موجها لمستحقيه فقط." ثم عاد ونفى في اليوم ذاته عزم الحكومة رفع الدعم المقدم للمواطنين. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
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