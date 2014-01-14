مقدمة 1-وزير المالية الكويتي الجديد: سنمضي قدما في مراجعة الدعم

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الكويت 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي الجديد أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن الحكومة الجديدة التي تم تعينها الأسبوع الماضي سوف تمضي قدما في إعادة النظر في سياسة الإنفاق على الدعم المقدم للمواطنين.

واضاف الصالح إنه ينبغي أن يكون هناك تخفيض بشكل عام في الدعم ولكن لن يجري الغاء الدعم.

وقال الوزير ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما في مراجعة الدعم "نعم .. وذلك فقط لكي نتأكد أن الدعم يذهب لمستحقيه وليس إلى أناس لا يحتاجونه .. بعبارة أخرى فإننا لا نفكر في القيام بأي تخفيض لاولئك الذين يحتاجون الدعم."

وقال الوزير الذي كان يتحدث للصحفيين في مجلس الأمة إن زيادة رسوم المرافق التي تقدمها الدولة للمواطنين هو أحد الخيارات التي يجري دراستها متوقعا أن ترفع لجنة مراجعة الدعم توصياتها هذا العام.

وتقدم الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك للمواطنين أنواعا مختلفة من الدعم تشمل الوقود والكهرباء والسلع الغذائية.

وأكد الصالح الذي كان يشغل في الحكومة السابقة موقع وزير التجارة والصناعة أن أساس عملية المراجعة هو أن الدعم يجب أن يذهب لمستحقيه.

وشدد الصالح على أن أي تحرك في هذا الملف يجب أن يكون "خطوة خطوة" والتأكد من أنه لا يوجد شيء "مفاجئ" وأن تكون كل الخطوات "مدروسة جيدا."