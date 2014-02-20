رئيس زين الكويتية: عرض الوحدة السودانية للبيع الآن لن يكون مجديا

من أحمد حجاجي

الكويت 20 فبراير شباط (رويترز) - قال أسعد البنوان رئيس مجلس إدارة شركة زين الكويتية للاتصالات وهي أكبر شركة اتصالات تعمل في البلاد إن بيع وحدة الشركة بالسودان في هذا التوقيت لن يكون مجديا.

وأضاف البنوان خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة اليوم إن الوقت غير مناسب للخروج من السودان الآن.

وتستحوذ زين السودان على أكثر من 50 بالمئة من حجم سوق الاتصالات السوداني.

وقال البنوان "راح نستمر ان شاء الله (في السودان)... ان شاء الله خلال السنوات الجاية تتحسن الأوضاع في السودان ونحقق فيها أرباحا."

وذكر أن شركته تتوقع تأثر وحدتها العراقية سلبا بالتطورات السياسية هناك.

وزين العراق هي أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في العراق.

وقال "الوضع السياسي والأحداث (هناك) طبعا ستؤثر علينا." لكنه اضاف ان زين العراق تحافظ على ادائها "وهي رقم واحد وتعتبر القائد في العراق."