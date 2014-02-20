شل تبيع شبكة لتوزيع البنزين في ايطاليا إلى بترول الكويت العالمية
ميلانو 20 فبراير شباط (رويترز) - قالت رويال داتش شل اليوم الخميس إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة بترول الكويت العالمية تبيعها بمقتضاه شبكة لتوزيع البنزين في ايطاليا.
وقالت الشركتان في بيان مشترك إنهما تتوقعان اتمام الصفقة قبل نهاية العام.
وقالتا إن العلامة التجارية لشركة بترول الكويت Q8 ستحل محل علامة شل على شبكة توزيع البنزين الايطالية.
ولم تذكرا السعر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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