تحليل-تفاوت البيانات يخفي حقيقة الازدهار الاقتصادي في الخليج

من مارتن دوكوبيل

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) - نما الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط قرب 2.5 بالمئة في أول ثلاثة فصول من عام 2013 وفي الربع الأخير سجل طفرة ليقفز الناتج المحلي الإجمالي عشرة بالمئة مقارنة بالربع الأخير من 2012.

تلك هي الصورة التي رسمتها بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لكن الشركات السعودية لا تقرها إذ تأثرت أرباحها بسبب حملة لترحيل عاملين يقيمون في المملكة بشكل غير قانوني أواخر العام الماضي وهي لا تتفق أيضا مع نتائج مسوح خاصة عن أنشطة قطاع الأعمال.

وخلص اقتصاديون كثيرون إلى أن البيانات الرسمية بها خطأ ما وأن الناتح المحلي الإجمالي الفعلي في الربع الأخير قد يقل بمليارات الدولارات عما تشير إليه بيانات مصلحة الإحصاءات. لكن من غير الواضح متى ستنجلي الصورة إذا كان ذلك سيحدث.

ومع ازدهار اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط وانفتاحها أكثر على الاستثمار الأجنبي يعمل المستثمرون في أجواء ضبابية بعض الشيء وينبغي عليهم أخذ قرارات بناء على بيانات اقتصادية غير مكتملة وغير متسقة. وفي كثير من الحالات تكون البيانات أقل مصداقية من تلك التي تصدر عن اقتصادات ناشئة في آسيا وافريقيا.

وفي الخليج يمكن أن تصدر بيانات أولية لمؤشرات اقتصادية غير سليمة وقد لا يجري تعديلها إلا بعد فترة طويلة إن حدث. وإلى جانب ذلك فتوقيتات صدور البيانات غير منتظمة فعلى سبيل المثال لم تصدر البحرين بيانات المعروض النقدي الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني.

ويتوقف صدور بعض البيانات لأشهر ولا ينشر البعض الآخر أصلا مثل أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت وهو أمر تنفرد به بين دول العالم الغنية.

وبفضل غنى المنطقة بالنفط لم يتأثر النمو سلبا بشكل ملحوظ لكن تكلفة ضعف البيانات ربما تتعاظم مع تطوير دول الخليج لأسواقها المالية وتنويع مواردها الاقتصادية في مسعى لتخفيف مخاطر أي انخفاض كبير في أسعار النفط في المستقبل.