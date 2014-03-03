محكمة تغرم رئيس مجلس إدارة الأهلي الكويتي 1.5 مليون دينار

الكويت 3 مارس آذار (رويترز) - قضت محكمة كويتية بتغريم أحمد يوسف بهبهاني رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي 1.5 مليون دينار (5.3 مليون دولار) بدعوى إجراء تعاملات في البورصة على أسهم البنك بناء على معلومات غير متاحة للغير.

وقال ثامن أكبر بنك في الكويت من حيث رأس المال في بيان نشر بموقع بورصة الكويت إن الحكم الذي جاء بناء على شكوى من هيئة أسواق المال الكويتية يتعلق "بالاشتباه في قيام متداولين بإجراء صفقات تبادلية في السوق الرسمي بناء على معلومات داخلية على سهم البنك الأهلي الكويتي."

وقضت المحكمة طبقا للبيان أن يرد بهبهاني وهو عضو في عائلة لها باع كبير في مجال التجارة وإدارة الأعمال مبلغا مماثلا.

وأكد البنك في البيان "سلامة وصحة موقفه تجاه الاتهامات المنسوبة" لرئيسه موضحا أن بهبهاني سيقوم بالطعن أمام محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وقال "عملية بيع أسهم الخزينة قد تم الإفصاح عنها لكافة الجهات الرقابية المعنية قبل وبعد إتمام عمليات البيع وفقا لأحكام القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي وبما يؤكد صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بالبيع وبما تنتفي معه شبهة الجريمة محل الإتهام والتي لا تستند إلى دعائم لها أصل بالأوراق."