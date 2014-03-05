صحيفة: الكويت تستورد 30 شحنة غاز مسال في الصيف من خلال 3 شركات

الكويت 5 مارس آذار (رويترز) - قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء إن الكويت الغنية بالنفط تستعد للتوقيع على عقود لاستيراد الغاز المسال من ثلاث شركات عالمية لتزويدها بثلاثين شحنة خلال الصيف بحمولة إجمالية تقارب 2.5 مليون طن متري.

وتستورد الكويت الغاز الطبيعي عبر شركات عالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ولاسيما في فصل الصيف الذي يبدأ في ابريل نيسان من كل عام.

ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها القول ان الاتفاق مع أكثر من شركة عالمية جاء بهدف تقليل وتوزيع المخاطر بالإضافة للحصول على أقل الأسعار المتوافقة مع الإستراتيجية التي انتهجها قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية.

وأوضحت المصادر أن الأسعار لم تكن الفيصل في اختيار الشركات بقدر توافر مرونة في التعامل مؤكدة أن "الكميات المزمع التعاقد عليها للعام المالي المقبل 2014 -2015 تكفي مبدئيا لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء من الطاقة."

وبينت أن هناك إمكانية لشراء شحنات من السوق الفوري في حال الحاجة لكميات اضافية من الغاز لاسيما أن سعة مصنع الغاز في الكويت هي التي تحدد الكميات المستوردة.

كانت الكويت بدأت استيراد الغاز المسال في 2009 من خلال منشأة مؤقتة لتلبية الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف وغالبا ما يتوقف الاستيراد في أكتوبر تشرين الأول مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على تكييف الهواء.