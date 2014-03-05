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رئيس البرلمان: نتطلع أن يتمكن أمير الكويت من رأب الصدع بين دول الخليج

Wed Mar 5, 2014 12:23pm GMT
 
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الكويت 5 مارس آذار (رويترز) - قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء إنه يتطلع إلى أن يتمكن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من رأب الصدع بين دول الخليج بعد قرار السعودية والامارات والبحرين سحب سفرائهم من قطر.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الغانم إعرابه عن الأمل في أن "يتمكن سمو الامير كعادته في تقريب وجهات النظر وأن يوفق سموه في احتواء هذا الموضوع في اقرب فرصة ممكنة".

وأعرب الغانم عن أمله ألا يؤثر سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من قطر على القمة العربية المقبلة في الكويت وأن تكون القمة "فرصة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع."

وقال الغانم "نتابع بقلق وانزعاج بالغين سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر." (تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير سيف الدين حمدان)
 