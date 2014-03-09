نمو الفائض التجاري للكويت في الربع/3 وزيادة الصادرات

9 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي الكويتي اليوم الأحد أن فائض التجارة الخارجية للكويت نما إلى 6.4 مليار دينار (22.7 مليار دولار) في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول من 5.9 مليار دينار في الأرقام المعدلة للربع السابق. التجارة الخارجية للكويت الربع/3-2013 الربع/2-2013 الربع/3-2012 بالمليار دينار الصادرات 8.513 8.037 (8.000) 7.801 الواردات 2.105 2.110 (1.935) 1.906 الفائض 6.408 5.926 (6.065) 5.895 نسبة التغيرات السنوية بالدينار (%) الصادرات الاسمية 9.1 5.7 (-0.6) الواردات الاسمية 10.4 8.8 (6.9) ملحوظة: الأرقام الواردة بين الأقواس هي بيانات معلنة سابقا. توقع محللون في استطلاع لرويترز في يناير كانون الثاني أن يصل الفائض في ميزان المعاملات الجارية الكويتي إلى 37.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 وإلى 35 بالمئة في 2015. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)