ارتفاع الانفاق الحكومي الكويتي 8% في 10 أشهر حتى يناير

من مارتن دوكوبيل

دبي 10 مارس آذار (رويترز) - أظهرت أرقام أولية لوزارة المالية الكويتية أن الانفاق الحكومي ارتفع ثمانية بالمئة في الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لكنه يظل دون الخطة الأولية بكثير.

وبلغ الإنفاق العام في الكويت 10.58 مليار دينار (37.6 مليار دولار) في الفترة من ابريل نيسان حتى يناير كانون الثاني ارتفاعا من 9.78 مليار دينار قبل عام لكنه أعلى بقليل من نصف المخطط لإنفاقه في العام المالي الذي ينتهي في مارس آذار والبالغ 21 مليار دينار.

ويقل الإنفاق الكويتي عن خطط الميزانية بسبب جدل سياسي يؤخر موافقة البرلمان على الميزانية والإنفاق الاستثماري.

وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الدولة الخليجية على تكوين احتياطيات مالية ضخمة. لكن خبراء يقولون إنه ينبغي للكويت السيطرة على نمو أجور القطاع العام والإنفاق غير الاستثماري لمواصلة تحقيق فوائض مالية في العقد القادم.

وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول إن من المهم أن تكبح الكويت فاتورة الأجور العامة المتزايدة والدعم لأن انخفاض أسعار النفط لفترة ممتدة قد يقلص الفوائض في الميزانية.

وفي أكتوبر تشرين الأول وصف رئيس الوزراء نظام الرعاية الاجتماعية بأنه غير قابل للاستمرار. وتوفر الكويت التي تعتمد على النفط في نحو 94 بالمئة من دخلها نظاما اجتماعيا سخيا لمواطنيها من المهد إلى اللحد.

وتزايد حديث المسؤولين بالحكومة عن المخاطر التي تهدد فوائض الميزانية. لكن من غير الواضح ما إذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من المضي في إقرار إصلاحات اقتصادية لا تحظى بتأييد شعبي مثل تقليص الدعم أو وقف نمو الأجور.