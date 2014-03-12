الكويت: دول الخليج تواجه تحديات الاعتماد على النفط وزيادة الإنفاق

الكويت 12 مارس آذار (رويترز) - قال محافظ بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات عدة من أهمها الاعتماد المتزايد في موازناتها العامة على إيرادات النفط وزيادة الإنفاق.

وقال المحافظ محمد الهاشل في كلمة افتتح بها اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية في الكويت "اقتصاديات دول المجلس لا تزال تواجه تحديات ... لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل الموازنات العامة وما يشهده الإنفاق الجاري لتلك الموازنات من ارتفاع ملموس خلال السنوات القليلة الماضية."