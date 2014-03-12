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الكويت: دول الخليج تواجه تحديات الاعتماد على النفط وزيادة الإنفاق

Wed Mar 12, 2014 9:12am GMT
 
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الكويت 12 مارس آذار (رويترز) - قال محافظ بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات عدة من أهمها الاعتماد المتزايد في موازناتها العامة على إيرادات النفط وزيادة الإنفاق.

وقال المحافظ محمد الهاشل في كلمة افتتح بها اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية في الكويت "اقتصاديات دول المجلس لا تزال تواجه تحديات ... لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل الموازنات العامة وما يشهده الإنفاق الجاري لتلك الموازنات من ارتفاع ملموس خلال السنوات القليلة الماضية."

وأضاف أن دول المجلس تواجه أيضا تحديات تتعلق بأسواق العمل "والحاجة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي" وتحديات "ذات طبيعة هيكلية" تتطلب تعزيز النمو الاقتصادي على أسس مستدامة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير أحمد إلهامي)
 