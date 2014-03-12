الكويت: الخلافات الخليجية لم تؤثر على اجتماع البنوك المركزية

الكويت 12 مارس آذار (رويترز) - قال محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء إن الخلافات السياسية بين دول الخليج لم تؤثر على اجتماع لمحافظي البنوك المركزية تستضيفه بلاده.

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحبت سفراءها من قطر الأسبوع الماضي بسبب ما قالت إنه عدم التزام الدوحة باتفاق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويرأس الهاشل اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ أعماله في الكويت اليوم.