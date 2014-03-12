مقدمة 1-الكويت: الخلافات الخليجية لم تؤثر على اجتماع البنوك المركزية

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الكويت 12 مارس آذار (رويترز) - قال محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء إن الخلافات السياسية بين دول الخليج لم تؤثر على اجتماع لمحافظي البنوك المركزية تستضيفه بلاده.

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحبت سفراءها من قطر الأسبوع الماضي بسبب ما قالت إنه عدم التزام الدوحة باتفاق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء الآخرين بمجلس التعاون الخليجي.

وقال الهاشل الذي يرأس اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ أعماله في الكويت اليوم "نحن لجنة فنية نعنى بالأمور الفنية ولا نتدخل في الأمور السياسية.

"الحمد لله الكل موجود وشارك بفاعلية في الاجتماع."

وناقش الاجتماع الجهود في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتفاقات الثنائية بشأن الربط بين قطر والكويت والبحرين للسماح باستخدام البطاقات البنكية الصادرة في أي من الدول الثلاث في عمليات الشراء في الدولتين الأخريين إضافة إلى عمليات السحب المسموح بها حاليا.