مقدمة 1-بنك الخليج الكويتي يعين الاسباني سيزار جونزاليس بوينو رئيسا تنفيذيا

(لإضافة تعليق رئيس مجلس الإدارة وتفاصيل وسعر السهم في البورصة)

دبي 18 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الخليج الكويتي اليوم الثلاثاء إنه عين الاسباني سيزار جونزاليس بوينو في منصب الرئيس التنفيذي ليحل محل ميشال العقاد الذي استقال في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن تعيين بوينو يسري بشكل فوري لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

كان العقاد استقال من منصبه لأسباب شخصية وغادر البنك في يناير كانون الثاني.

وتعليقا على تعيين الرئيس التنفيذي الجديد قال عمر قتيبة الغانم رئيس مجلس إدارة بنك الخليج "إني على يقين أنه مؤهل تماما لتوجيه البنك نحو النمو في المرحلة المقبلة بفضل الخبرة التي يتمتع بها كرئيس تنفيذي سابق لبنك نوفاجاليسيا وقبل ذلك كرئيس إقليمي لبنك آي إن جي وكعضو في فريق الإدارة الدولي لبنك آي إن جي."

وأضاف الغانم في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن الرئيس التنفيذي الجديد يتمتع بخبرة مالية "واسعة" اكتسبها من خلال عمله في مؤسسات كبرى مثل ماكينزي وغيرها وهو ما اعتبره "إضافة مميزة إلى فاعلية وديناميكية البنك ونموه."

وسيزار هو إسباني الجنسية عاش ودرس وعمل في أوروبا والولايات الأمريكية المتحدة. وعمل لدى بنك نوفاجاليسيا منذ 2011 وقبل ذلك لمدة 13 سنة في بنك آي إن جي. كما تولى عدة مناصب قبل ذلك في كل من سيتي بانك ومورجان ستانلي وأرجنتاريا بالإضافة إلى مجموعة بوسطن الاستشارية وماكينزي.

ويحمل سيزار درجة مزدوجة في الحقوق وإدارة الأعمال من جامعة مدريد ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الإدارة بجامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق رابع أكبر بنك كويتي زيادة أربعة بالمئة في صافي ربح 2013 ليصل إلى 32.16 مليون دينار (113.94 مليون دولار) مقارنة مع 30.89 مليون دينار في الفترة المقابلة قبل عام.