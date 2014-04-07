وزير النفط: الكويت تجدد عقودا نفطية مع مصر وتبحث فرصا جديد

من أحمد حجاجي

الكويت 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير النفط الكويت علي العمير اليوم الاثنين إن بلاده بصدد تجديد عقود نفط مع مصر والبحث عن فرص استثمارية جديدة فيها.

وقال العمير ردا علي اسئلة الصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر صناعة البترول الخليجية ومنظور الطاقة إن رئيس قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف يزور القاهرة حاليا لهذا الغرض.

وامتنع الوزير في رده على سؤال لرويترز عن تقدير قيمة العقود أو حتى تحديد القطاعات النفطية المستهدفة من قبل الكويت للبحث فيها عن فرص استثمارية.

من ناحية أخرى قال الوزير إن المستوردين والمصدرين على حد سواء يطمحون لتحقيق الاستقرار في الانتاج والأسعار في أسواق النفط العالمية التي أصبحت تتأثر بشكل حاد بالعوامل الجيوسياسية.

وأضاف "نحن جميعا كمصدرين ومستوردين نطمح للاستقرار في الانتاج والأسعار."