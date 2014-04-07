مقدمة 1-وزير النفط: الكويت تجدد عقودا نفطية مع مصر وتبحث فرصا جديد

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من أحمد حجاجي

الكويت 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الاثنين إن بلاده بصدد تجديد عقود نفط مع مصر والبحث عن فرص استثمارية جديدة فيها.

وقال العمير ردا علي اسئلة الصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر صناعة البترول الخليجية ومنظور الطاقة إن العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف يزور القاهرة حاليا لهذا الغرض.

وامتنع الوزير في رده على سؤال لرويترز عن تقدير قيمة العقود أو حتى تحديد القطاعات النفطية المستهدفة من قبل الكويت للبحث فيها عن فرص استثمارية.

ونقلت صحيفة السياسة الكويتية أمس عن المضف قوله ان الوفد الذي يترأسه سيوقع العقد النهائي الذي بموجبه ستقوم الكويت بامداد مصر بكميات من النفط الخام تبلغ 2.25 مليون برميل شهريا ومنتجات بترولية بواقع 1.2 مليون طن بداية من مايو المقبل ولعقود طويلة الاجل.

وذكر المضف أن ابرز المنتجات هي الديزل والبنزين والنفط الخام.

وكان وزير المالية المصري هاني قدري دميان قال الشهر الماضي لرويترز إن الدول العربية ستؤمن احتياجات مصر البترولية حتى سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول 2014.