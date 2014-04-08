مسؤول: الكويت توقع عقودا لتوريد النفط ومنتجات بترولية لمصر
الكويت 8 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم إن الكويت الغنية بالنفط وقعت عقودا مع مصر لتصدر إليها 85 ألف برميل نفط يوميا و1.5 مليون طن من الديزل ووقود الطائرات سنويا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن ناصر المضف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الحكومية قوله إن العقود التي جرى توقيعها في القاهرة أمس الاثنين تمت وفقا للأسعار العالمية واصفا الصفقة "بالتجارية لا السياسية."
وأكد أن عقد النفط الخام هو تحديث لعقد سابق وتضمن رفع الكمية إلى 85 ألف برميل يوميا من 65 ألفا. كما تم رفع عقد الديزل ووقود الطائرات إلى 1.5 مليون طن سنويا من 860 ألف طن.
وأكد المسؤول الكويتي أن عقود النفط الخام والمنتجات النفطية مدتها ثلاث سنوات حتى نهاية 2016.
وأكد استعداد بلاده لتوقع عقدين جديدين مع مصر خلال شهرين لتصدير غاز الطهي الذي قال إن مصر تعاني فيه أزمة كبير والثاني يتعلق بزيت الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء مؤكدا أن هذا الأمر سيكون أيضا وفقا للأسعار العالمية.
وأضاف أن البلدين يدرسان حاليا عدة فرص استثمارية جديدة تشمل "إمكانية استخدام تسهيلات الشحن والتخزين لشركة سوميد بمنطقتي العين السخنة وسيدى كرير والاستفادة من طاقة التكرير الفائضة بالمصافي المصرية عن طريق تكرير كميات من الخام الكويتي فيها." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
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