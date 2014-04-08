مقدمة 1-الكويت تزود مصر بالنفط والمنتجات البترولية بالأسعار العالمية

(لإضافة تعليق وزير النفط الكويتي وخلفية)

من أحمد حجاجي

الكويت 8 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء أنها ستزود مصر بالنفط الخام والمنتجات البترولية وتدرس معها عددا من الاستثمارات وهو ما اعتبره وزير النفط على العمير يأتي من منطلق الالتزام بمساعدة مصر في تخطي مشكلاتها.

وأعلنت الكويت الغنية بالنفط اليوم أنها وقعت عقودا مع مصر لتصدر إليها 85 ألف برميل نفط يوميا و1.5 مليون طن من الديزل ووقود الطائرات سنويا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن ناصر المضف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الحكومية قوله إن العقود التي جرى توقيعها في القاهرة أمس الاثنين تمت وفقا للأسعار العالمية واصفا الصفقة "بالتجارية لا السياسية."

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده قلقة بشأن ما تعانيه مصر من صعوبات في العملة الصعبة وكيفية تسديد مقابل هذه الصفقات قال العمير لرويترز "سنعمل على تذليل أي صعوبات تعاني منها مصر.. لن نتردد في مساعدتها.. وأي شيء يتم (في هذا الشأن) يكون من خلال اتفاق."

ومن شأن الامدادات الكويتية أن تساعد الحكومة المصرية في مواجهة أزمة نقص الطاقة التي تعاني منها.

وكانت أزمة الطاقة دفعت الحكومة المصرية في الثاني من هذا الشهر للموافقة على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد في خطوة قال المراقبون إنه من المرجح أن تدعم قطاع الأسمنت المتعطش للطاقة لكنها ستغضب اولئك الذين يرون أن هذا الوقود الملوث للبيئة قد يشكل خطرا على الصحة العامة.