الكويت تطرح 3 مناقصات لمصفاة الزور الجديدة في مايو

الكويت 13 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول بمؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد إن الكويت ستطرح الشهر المقبل ثلاث مناقصات لمصفاة الزور النفطية التي ستبلغ طاقتها 615 ألف برميل وتتوقع ابرام العقود في بداية العام المقبل على أقصى تقدير.

وتتكلف المصفاة نحو أربعة مليارات دينار كويتي وتنتج وقود الديزل والبنزين والنفتا وزيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات الكهرباء المحلية.

وسيبدأ تشغيل المصفاة التي ستصبح الأكبر في الشرق الأوسط في أواخر 2018 أو أوائل 2019.

ومشروع محطة الزور الشمالية أحد مشاريع خطة تنمية حجمها 30 مليار دينار اطلقتها الكويت عام 2010 . ومثل هذه المشروعات الضخمة تعد اختبارا للكويت التي تواجه صعوبة في تحديث البنية التحتية وجذب الاستثمار الأجنبي ويرجع ذلك جزئيا لعدم الاستقرار السياسي والبيروقراطية.

وقال خالد العوضي مدير مشروع مصفاة الزور إن ثلاثة عطاءات ضخمة ستطرح في مايو أيار.

وأضاف أن العطاءات الثلاثة خاصة بوحدة معالجة رئيسية ووحدة فرعية ومرافق وأعمال خارج الموقع. وقال إن المؤسسة ستختار العروض الفائزة في نهاية العام وتوقع ابرام العقود في الربع الأول من عام 2015.

وقال إن الكويت ستصدر 340 ألف برميل يوميا من منتجات النفط من انتاج المصفاة لأوروبا واسيا بصفة أساسية في حين ستستهلك 225 الف برميل يوميا من زيت الوقود محليا.

وأضاف أن المؤسسة وقعت عقدا بقيمة 186 مليون دينار مع شركة فان اورد الهولندية قبل اسبوعين للتحضير لأعمال التشييد في حين طرحت المؤسسة طرحت اليوم مناقصتين أصغر لتنفيذ أعمال بحرية وخزانات .