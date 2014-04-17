الأهلي المتحد البحريني: ليس بوسعنا التعليق على تقرير صفقة محتملة
دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد أكبر مصارف البحرين اليوم الخميس إنه لا يمكنه التعليق على خبر نشرته رويترز بخصوص صفقة بيع أو اندماج محتملة.
وقال البنك في إيضاح إلى سوق الكويت للأوراق المالية المدرج فيها أيضا "نفيدكم بأن هذا الخبر لم يصدر من إدارة البنك ولا نعلم مصدره وليس بوسعنا بالتالي التعليق عليه."
وكانت رويترز نقلت أمس الأربعاء عن عدة مصادر مصرفية مطلعة القول إن البنك يدرس عملية بيع أو اندماج مع بنك منافس في صفقة محتملة بقيمة خمسة مليارات دولار من شأنها أن تكون واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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