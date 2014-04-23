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جدول-ارتفاع التضخم في الكويت إلى 3% على أساس سنوي في مارس

Wed Apr 23, 2014 11:12am GMT
 
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23 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن مكتب الإحصاءات الكويتي أصدر البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مارس آذار:

التضخم (%) مارس 2014 فبراير 2014 مارس 2013 التغير الشهري غير متاح 0.1 0.2 التغير السنوي 3.0 2.9 2.2

ملحوظة: توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يناير كانون الثاني أن يبلغ التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.7 بالمئة في 2015 ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2013. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 