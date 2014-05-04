وكالة: الكويت تتوقع استقرار أسعار النفط في 2014
الكويت 4 مايو أيار (رويترز) - توقع وزير النفط الكويتي علي العمير في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية ألا تشهد أسعار الخام تغيرا كبيرا في 2014 وأن تظل قريبة من مستوياتها الحالية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن العمير حرص بلاده على "ألا تكون هناك اهتزازات قوية في أسعار النفط".
وأعرب عن اعتقاده أن الاجتماع المقبل لأوبك سيشهد إجراءات مناسبة لتحقيق التوازن واستقرار الأسعار مضيفا أن الكويت مع القرار الذي ستجمع عليه دول أوبك مع المحافظة على حصتها الإنتاجية. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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