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الكويت تجدد عقدين لتصدير النفط بقيمة 3.7 مليار دولار سنويا مع شركتين هنديتين

Tue May 6, 2014 12:09pm GMT
 
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الكويت 6 مايو أيار (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية اليوم الثلاثاء إنها وقعت على تجديد عقدين لتصدير النفط الخام بقيمة تصل إلى 3.7 مليار دولار سنويا.

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن العقدين تم توقيعهما مع شركتي بهارات بتروليوم وبهارات عمان الهنديتين واصفة الشركتين بأنهما "من أكبر شركات التكرير في الهند بطاقة تكريرية اجمالية تصل إلى 670 ألف برميل يوميا."

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا "أطر التعاون بينهما مع النية لزيادة كميات عقود النفط الخام بمعدل 50 ألف برميل يوميا ابتداء من عام 2015." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 