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وزراء دول مجلس التعاون يتفقون على النقاط العالقة بالاتحاد الجمركي

Wed May 7, 2014 10:56am GMT
 
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الكويت 7 مايو أيار (رويترز) - قال وزير مالية الكويت أنس الصالح إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم المنعقد اليوم الأربعاء على كل النقاط العالقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي.

وقال الصالح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية المجلس "الحمد لله تم الاتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم."

وأضاف أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.

وكان الصالح طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 