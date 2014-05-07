مقدمة 1-وزراء دول الخليج يتفقون على النقاط العالقة بالاتحاد الجمركي

(لإضافة تصريحات للوزير الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون)

من أحمد حجاجي

الكويت 7 مايو أيار (رويترز) - قال وزير مالية الكويت أنس الصالح إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم المنعقد اليوم الأربعاء على كل النقاط التي تعوق تحقيق اتحاد جمركي بين دول المجلس.

وقال الصالح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية المجلس "الحمد لله تم الاتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم."

وأضاف أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.

وجرى تدشين الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره إنجازا مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الصالح طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.