دبي تقود نمو أرباح الشركات في منطقة الخليج

من أولزاس أويزوف

دبي 8 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات أن بورصة دبي حققت أداء أفضل بفارق كبير من أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج من حيث نمو أرباح الشركات في الربع الأول من العام وهو ما يعزز مركزها كأفضل الأسواق أداء في المنطقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 108 في المئة العام الماضي وحقق مكاسب بلغت 57 في المئة منذ بداية العام الحالي وهو ما يجعله أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداء في العالم على مدى الأشهر السبعة عشر الماضية.

ورغم اعتقاد بعض المحللين بأن بورصة دبي شهدت مغالاة في الشراء إلا أن عواملها الأساسية تحسنت بشكل كبير.

وقفز صافي الربح المجمع للشركات المدرجة في بورصة دبي التي أعلنت نتائجها حتى الأول من مايو آيار 34.1 في المئة على أساس سنوي وفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات جمعتها شركة كيبكو الكويتية لإدارة الأصول.

ولا يشمل هذا الرقم نتائج أعمال إعمار العقارية نظرا لأن الشركة لم تعلن بعد تقريرها المالي الكامل. وإذا تم احتساب الأرقام الأولية لإعمار فسيرفع ذلك نمو الأرباح في الإمارة إلى 38.3 في المئة.

وتهيمن البنوك والشركات العقارية على سوق دبي ويعتقد بعض المحللين أن هذا الهيكل يوضح جزئيا الصعود الكبير.

وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني "ترتبط معظم الأسهم (في دبي) بشدة بالدورات الاقتصادية وهو ما يعني أن تلك الشركات تستفيد من تحسن الاقتصاد الكلي في الإمارة وهذا هو سبب هذا الصعود القوي."