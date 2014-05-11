الكويت توقع اليوم عقدا مع شل لاستيراد الغاز المسال بقيمة 12 مليار دولار
الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - تستعد الكويت اليوم لتوقيع عقد مع شركة شل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار خلال ست سنوات.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن وزير النفط علي العمير استقبل وفدا رفيع المستوى من شركة شل "وذلك ضمن فعاليات توقيع عقد الغاز الطبيعي المسال مع مؤسسة البترول الكويتية. "
وأضاف البيان أن القيمة التقديرية للعقد تبلغ "12 مليار دولار خلال ست سنوات." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
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