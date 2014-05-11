مقدمة 1-الكويت توقع عقدا مع شل لاستيراد الغاز المسال بقيمة 12 مليار دولار

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الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - تستعد الكويت اليوم لتوقيع عقد مع شركة شل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار خلال ست سنوات.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن وزير النفط علي العمير استقبل وفدا رفيع المستوى من شركة شل "وذلك ضمن فعاليات توقيع عقد الغاز الطبيعي المسال مع مؤسسة البترول الكويتية."

وأضاف البيان أن القيمة التقديرية للعقد تبلغ "12 مليار دولار خلال ست سنوات."

وبدأت الكويت استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2009 ووقعت صفقات مع شل وشركة التجارة السويسرية فيتول لتوريده خلال فترة ذروة الطلب على الطاقة من ابريل نيسان إلى اكتوبر تشرين الأول في فصول الصيف الاربعة الماضية.

ونقل البيان عن الوزير قوله إن "دولة الكويت سوف توفر مئات الملايين سنويا من عدم حرق الوقود السائل واستبداله بالغاز الطبيعي المسال مثل الديزل والنفط الخام اللذان يحتويان نسبة كبريت عالية تضر بالبيئة بالإضافة إلى التكاليف العالية والجهد الأكبر لصيانة محطات الطاقة في حال استخدام الوقود السائل."

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم عن العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف قوله إن التوقيع مع شركة شل العالمية اليوم سيتبعه توقيع عقد آخر مع شركة بي.بي غدا الاثنين.

وأوضح المضف أنه وبناء على هذه العقود سيتم استيراد 20 شحنة غاز من الشركتين على أن تقوم شركة شل بتوريد 12 شحنة وشركة بي.بي بتوريد 8 شحنات في الموسم الواحد سنويا مبينا أن الكميات التي ستوردها الشركتان من الغاز فائق التبريد تبلغ نحو 2.5 مليون طن سنويا.